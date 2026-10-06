L’Argentina si prepara a salutare Messi: l’ultima partita della Pulce

06/10/2026 | 11:18:49

L’Argentina si prepara ad affrontare il Benin (alle 01:00 del 7 ottobre) in quella che sarà l’ultima partita di Lionel Messi con la sua Nazionale. L’Albiceleste dirà addio al giocatore più decisivo e rappresentativo della sua storia recente: 125 gol in 207 presenze, che questa sera saliranno a 208.

Con Messi in campo, l’Albiceleste ha conquistato due Coppe America, il Mondiale nel 2022 ed è arrivata due volte in finale senza però riuscire a vincere, nel 2014 e nel 2026.

Foto: X Argentina