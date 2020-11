L’Argentina si ferma sull’1-1 col Paraguay. Il Var annulla un gol a Messi

Nella terza giornata di qualificazione per Qatar 2022 si ferma ad un pareggio l’Argentina di Scaloni contro il Paraguay.

Biancorossi addirittura in vantaggio grazie al rigore di Romero, ma Nicolas Gonzalez fa 1-1 su calcio d’angolo al 41′.

Annullato un gol a Lionel Messi nella ripresa, episodio molto contestato dagli argentini, poichè il Var ha rilevato un fallo di Nicolas Gonzalez ben 27 secondi prima della rete di Messi.

In campo tanti “italiani” come Martinez Quarta, Lautaro Martinez e Rodrigo De Paul, nel finale l’attaccante dell’Inter è stato sostituito da Dominguez del Bologna.

L’albiceleste è momentaneamente al comando della classifica, in attesa della partita di stanotte del Brasile che segue ad un punto di distanza.