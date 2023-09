L’Argentina sbarca in Bolivia con le bombole di ossigeno

La selezione argentina campione del Mondo, è già in Bolivia, dove affronterà nella notte italiana la formazione locale, nella seconda partita della qualificazione ai Mondiali 2026,. L’altitudine, come sempre accade in Bolivia, sarà un altro avversario di cui tenere conto per la squadra guidata da Lionel Scaloni, preoccupata per i vincoli che ne potrebbero derivare, scisto che la gara si giocherà in una altitudine di 3600 metri sul livello del mare.

E così Messi e compagni sono sbarcati sul suolo boliviano con le bombe di ossigeno.

Foto: Twitter Argentina