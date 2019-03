L’Argentina chiama Dybala, De Paul e Lautaro. No Icardi, torna Messi

Per il momento è ai margini dell’Inter, quindi niente convocazione per Mauro Icardi da parte dell’Argentina in vista delle prossime amichevoli contro Venezuela e Marocco. Torna Messi, ci sono tra gli altri anche Pezzella, Dybala e Lautaro Martinez. Ecco la lista completa.

Portieri: Marchesin, Musso, Andrada, Armani

Difensori: G. Pezzella, Mercado, Foyth, Otamendi, Kannemann, Acuna, Montiel, Saravia, Lisandro Martinez

Centrocampisti: Paredes, Guido Rodriguez, Lo Celso, Lanzini, Pereyra, Di Maria, Zaracho, Marcone, Blanco, De Paul

Attaccanti: Messi, Gonzalo Martinez, Dybala, Angel Correa, Lautaro Martinez, Benedetto, Matias Suarez.