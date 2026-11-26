L’Arezzo ufficializza l’esonero di Bucchi

26/11/2026 | 18:45:33

Come già raccontato, l’Arezzo ha comunicato l’esonero di Christian Bucchi. Al suo posto è in arrivo Fabio Caserta.

Questo il comunicato:

“La S.S. Arezzo comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra mister Cristian Bucchi e i componenti del suo staff tecnico. La società desidera ringraziare mister Bucchi e i suoi collaboratori per il lavoro svolto in amaranto, per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza ad Arezzo. Il nome di mister Bucchi resterà legato a una delle pagine più importanti della storia recente del club, culminata con la vittoria del campionato e il ritorno dell’Arezzo in Serie B, traguardo raggiunto attraverso un percorso sportivo capace di coinvolgere squadra, società e tifoseria. Al tecnico e ai membri del suo staff vanno la stima e la gratitudine del Presidente Guglielmo Manzo, del Direttore Sportivo Nello Cutolo, unitamente all’augurio delle migliori fortune professionali e personali per il prosieguo delle rispettive carriere”.

Foto: sito Arezzo