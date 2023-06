L’arbitro Taylor assediato dai tifosi della Roma all’aeroporto di Budapest

Attimi di tensione all’aeroporto di Budapest, all’indomani della finale di Europa League vinta dal Siviglia ai danni della Roma. Secondo quanto appreso da Sportitalia con un video pubblicato dall’aeroporto, alcuni tifosi della Roma che stavano per imbarcarsi e tornare in Italia, hanno incrociato l’arbitro Taylor, contestatissimo per la direzione arbitrale di ieri sera.

Sono nati attimi di tensione, con alcuni tifosi giall0r0ssi che hanni provato ad assediare il direttore di gara, che è stato insultato, ed è stato costretto a prendere l’aereo scortato dalla polizia ungherese.

Foto: screen Sportitalia