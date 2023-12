L’arbitro Meler: “Denuncerò Koca e le altre persone che mi hanno picchiato. Non voglio scendere a compromessi”

Halil Umut Meler rompe il silenzio. Vittima di un’aggressione da parte del presidente dell’MKE Ankaragucu, Faruk Koca, il direttore di gara ha parlato media turchi: “Faruk Koca mi ha dato un pugno sotto l’occhio sinistro e sono caduto a terra. Mentre ero a terra, tutte le persone mi hanno preso a calci in faccia e in altre parti del corpo molte volte. Faruk Koca ha detto a me e a tutti i miei amici arbitri: “Vi finirò”. Si è rivolto a me e ha detto: “Ti ucciderò”. Presenterò una denuncia contro Faruk Koca e altre persone che mi hanno picchiato. Non voglio scendere a compromessi. Questo è tutto quello che ho da dire.”

Foto: Screen Fanatik Twitter