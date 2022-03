L’arbitro Hategan colpito da infarto: era nella squadra dei fischietti UEFA per Qatar 2022

L’arbitro rumeno Ovidiu Hategan, uno dei fischietti più considerati dalla UEFA, è stato colpito da infarto. Il direttore di gara, come spiega AS, dopo il malore è stato trasportato in ospedale a Timisoara, dove è stato immediatamente operato. L’arbitro ha accusato un forte dolore al petto poco dopo aver terminato la sua attività fisica giornaliera. Ma, considerando che quando non ha addosso il fischietto è un medico, ha subito capito cosa gli stava accadendo e si è recato in ospedale, per sentirsi poi confermare dai colleghi che aveva un infarto in corso e che necessitava di un intervento operatorio. Il tutto una manciata di giorni dopo aver svolto le sue mansioni da quarto uomo nel match dei playoff mondiali tra Austria e Galles.

Hategan ora rischia di vedere la sua carriera di arbitro concludersi. Ha arbitrato la Nazionale italiana negli scorsi Europei, nella gara vinta con il Galles. Diverse le direzioni anche dei club italiani nella competizioni europee in questi anni.

Foto: FIFA