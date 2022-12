L’arbitro della finale Mondiale: “Dybala mi ha ringraziato come se avessi segnato io il rigore”

Szymon Marciniak, arbitro di Argentina-Francia, ha rilasciato alcune dichiarazioni per raccontare la sua indimenticabile esperienza nella finale in Qatar. “Dopo la partita, Dybala si è lanciato su di me e mi ha ringraziato come se avessi segnato il il rigore decisivo. Mbappé mi ha abbracciato, era triste e deluso per la sconfitta, è stato un gesto molto umano. Anche io l’ho abbracciato e ho cercato di confortarlo, gli ho detto che è un giocatore eccezionale”.

Foto: Instagram Marciniak