L’appello social di Osimhen va a buon fine: trovata la donna con una gamba sola

Victor Osimhen, autore del 2-0 del Napoli sulla Sampdoria domenica scorsa, ha pubblicato delle foto sul suo profilo Instagram in cui appare una ragazza senza una gamba che tenta di vendere delle bottigliette d’acqua.

Nella prima immagine ha esaltato la ragazza ricordando come sia necessario superare i limiti sia fisici che mentali per ottenere un guadagno. Poi, il giocatore, ha fatto un appello per trovare questa giovane donna, che nonostante le difficoltà fisiche prova a portare a termine con determinazione il proprio lavoro. L’appello è andato a buon fine e oggi il nigeriano, attraverso i social, ha pubblicato la foto di una videochiamata con la ragazza ringraziando tutti per il sostegno: “Grazie a tutti, che Dio vi benedica”.

Foto: Twitter personale Osimhen