L’appello di Spalletti ai tifosi: “Raggiunto un traguardo storico. Festeggiamo senza cadere in provocazioni”

Intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha voluto lanciare un appello ai tifosi dopo quanto successo a durante la giornata nella città a causa dei tifosi dell’Eintracht Francoforte: “Siccome abbiamo raggiunto un traguardo storico e i nostri tifosi sono felicissimi, ora cerchiamo di essere del livello del traguardo raggiunto, non andiamo a rovinarlo in giro per la città, bensì andiamo a festeggiare contenti e felici, lasciando da parte ogni tipo di provocazione ci possano mettere davanti. Andiamo a festeggiare, a divertirci, a cantare i cori del Napoli. Sempre forza Napoli”.

Foto: Instagram Napoli