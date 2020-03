L’appello di Lautaro: “Situazione complicata, vi chiedo di rimanere a casa”

Anche Lautaro Martinez lancia un appello nella lotta al Coronavirus. Questo il messaggio dell’attaccante dell’Inter diffuso da sport.es: “Vi chiedo per favore di rimanere in casa, di prendere coscienza di quello che sta succedendo nel mondo. Dall’esperienza che sto vivendo in Italia, voglio mandare un invito a rimanere in casa. Evitate il contatto con le persone, lavate bene le mani, curate bene voi stessi. La situazione è complicata, dobbiamo fare il maggiore sforzo possibile per fermare tutto ciò. Vi chiedo collaborazione, è complicato e voglio ringraziare dottori, infermieri e tutti gli ospedali del mondo. Stanno facendo per noi un lavoro incredibile. Coraggio e forza!”.

Foto: Twitter ufficiale Inter