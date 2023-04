L’appello del Prefetto di Napoli: “Dimostriamo di essere campioni di civiltà”

Oggi potrebbe essere il giorno del terzo Scudetto per il Napoli e la città freme dalla voglia di festeggiare. Intervistato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha parlato della festa probabile dei partenopei: “Abbiamo allestito novanta varchi per la grande zona rossa, quella destinata a diventare isola azzurra nella speranza che oggi la matematica assegni lo scudetto al Napoli. Ci sono circa 2000 uomini in più in città a garantire il controllo dell’ordine pubblico, ma sappiamo che la grande festa potrebbe essere rinviata a metà settimana. E in quel caso, verrebbe meno l’esigenza di blindare la città fino all’alba di domani mattina”.

Poi l’appello ai tifosi: “Più che consigli da dare, da napoletano ho una certezza: come è accaduto in occasione del primo e del secondo scudetto, dimostriamo di essere campioni di civiltà. Sappiamo che il mondo ci guarda, c’è tanta curiosità per Napoli, città vincente e baciata dal grande flusso turistico, quindi conviene dimostrarsi all’altezza della situazione. Sono certo che sarà una esplosione di gioia, di festa, di simpatia umana capace di legare generazioni diverse”.

Foto: Uefa Instagram