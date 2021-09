L’appello del piccolo Murtaza a Messi: “Ti prego salvami. Voglio andare via dall’Afghanistan”

Arriva una storia commovente dall’Afghanistan, l’ennesima strappa lacrime di questo triste periodo che sta vivendo quel Paese. Protagonista è ancora una volta il piccolo Murtaza Ahmadi, la cui storia alcuni anni fa commosse il Mondo.

Murtaza infatti chiese, 5 anni fa, a Messi una maglietta e un autografo, lui che si allenava con un pallone di pezza e la maglia dell’Argentina numero 10 fatta con le buste di plastica. Messi lo accontentò, facendogli recapitare un pallone, un autografo e una divisa dell’Argentina originale.

Questa volta però l’appello del bambino è ben più serio. Ai media spagnoli, Murtaza ha chiesto aiuto ancora al suo mito, a Leo, chiedendogli di aiutarlo a scappare dall’Afghanistan e portarlo in un posto sicuro.

Come riporta l’agenzia spagnola EFE, Murtaza ha così parlato: “Sono intrappolato in casa e non posso uscire perché ho molta paura dei talebani. Ti prego, Lero, salvami da questa situazione. Fammi andare in un posto sicuro. Voglio giocare al calcio e farlo in pace”.

Parole commoventi, pensando a cosa sta accadendo in quel Paese. Un appello disperato, che si spera possa essere ascoltato sia per lui che per tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo.

Foto: Instagram personale