Laporte: “Quando gioco col City non so nemmeno a che ora è la partita”

Aymeric Laporte ha parlato in un’intervista rilasciata al The Guardian, dichiarando di non essere un amante sfegatato del calcio e di non sapere nemmeno a che ore gioca quando si tratta di scendere in campo con la divisa del Manchester City: “Quando gioco con il Manchester City, non so nemmeno l’orario della partita. Solitamente mi chiamano amici e parenti chiedendomi a che ore gioco e la mia risposta è sempre la stessa ‘non lo so, non ne ho idea'”.

Foto: Instagram Laporte