Laporte è ufficialmente spagnolo: l’annuncio

Aymeric Laporte, difensore Manchester City, ha ricevuto ufficialmente la nazionalità spagnola. Lo si apprende dal Bollettino Ufficiale di Stato, attraverso il ministro della Giustizia Juan Carlos Campo Moreno. “Su proposta del Ministro della giustizia in risposta a circostanze eccezionali che riguardano il Sig. Aymeric Jean Louis Gerard Alphonse Laporte, e dopo la deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione dell’11 maggio 2021, ho appena concesso la nazionalità spagnola per lettera di naturalizzazione al Sig. Aymeric Jean Louis Gérard Alphonse Laporte”.

Il giocatore è quindi ora selezionabile da Luis Enrique per i prossimi Europei visto che non ha mai indossato la maglia della Francia in una partita ufficiale.

🇪🇸 OFICIAL | @Laporte ya tiene la nacionalidad española 📝 Esta mañana ha salido publicado en el BOE y pasa a ser seleccionable para Luis Enrique pic.twitter.com/w6YBrFSi9D — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 12, 2021

FOTO: Twitter Manchester City