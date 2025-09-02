Athletic Bilbao, la FIFA blocca l’iscrizione di Laporte
02/09/2025 | 22:15:25
Il trasferimento di Aymeric Laporte all’Athletic Bilbao non è stato registrato in tempo al TMS della FIFA. Per questo motivo, l’ex difensore dell’Al Nassr non potrà essere iscritto nella finestra estiva. Stando a quanto riferito da AS, il club basco potrebbe procedere con un ricorso al TAS, altrimenti la vecchia conoscenza del calcio europeo dovrà attendere il mese di gennaio per essere tesserato con la maglia dei Rojiblancos.
Foto: Instagram Laporte