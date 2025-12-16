Laporte: “Arrivare qui a 15 anni è stata un’esperienza meravigliosa. Fisicamente mi sento bene”

16/12/2025 | 11:23:04

Il difensore dell’Athletic Bilbao, Aymeric Laporte, ha ricevuto il premio BBK per la sua carriera. Queste le sue parole riportate da Mundo Deportivo:

“Arrivare qui a 15 anni è stata un’esperienza meravigliosa. Sono cresciuto qui fin da piccolo e tornare qui è una gioia, un’opportunità per rivedere i miei amici e compagni di squadra e provare a raggiungere grandi traguardi. Sono molto felice di questo premio e spero che ce ne saranno altri. Fisicamente mi sento abbastanza bene, quello che succede è che ho un infortunio importante. In teoria, da qui a un mese e poche settimane dovrebbe essere tutto risolto. Con molta cautela e vedremo come evolve. I problemi in difesa? Con l’infortunio di Yuri la situazione si complica un po’ di più, ma continuiamo ad avere grandi giocatori che possono giocare in tutti i ruoli. Adama, Lekue, anche Vesga si possono adattare a queste posizioni… Stiamo bene, ma gli infortuni ci stanno colpendo più del dovuto. Bisogna rialzare la testa, andare avanti e speriamo che tra un mese non abbiamo più questi problemi. Il mio ritorno? All’inizio è stato difficile perché il trasferimento è stato più lungo del normale, ma sono molto contento. Non stiamo riuscendo a ottenere una lunga serie di vittorie e questo ci penalizza, ma quando prenderemo l’abitudine a vincere staremo molto meglio. Speriamo di tornare a quanto fatto l’anno scorso, quando si vinceva quasi senza volerlo nei minuti finali e nelle partite combattute. Bisogna ritrovare quella dinamica di vincere partita dopo partita”.

Foto: Instagram Laporte