Laporta: “Yamal? Ha bisogno di essere protetto e supportato, da noi e da chi gli sta intorno. Non vogliamo polemiche con la Nazionale”

12/11/2025 | 11:20:14

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato questa mattina in un’intervista a Catalunya Ràdio. Queste le sue parole:

“Il Camp Nou? È emozionante essere qui. Sono emozionato perché penso al passato, al presente, immagino il futuro… è emozionante. La gente è entusiasta, e questo è contagioso. Ho visto molto entusiasmo tra i tifosi. È una realtà. Lavoriamo a questo progetto da 15 anni. La visita di Messi? L’ho accolta calorosamente. È stato un gesto spontaneo che dimostra il suo amore per il Barcellona. Non lo sapevo, ma questa è casa sua. Era con gli amici, a fare una passeggiata, aveva appena finito di cenare, ed è passato spontaneamente a trovarmi. Lamine? Non mi preoccupa il suo stile di vita. Ha bisogno di essere protetto e supportato, da noi e da chi gli sta intorno. È più maturo di altri giovani, ha vissuto molto e la gestisce molto bene. I problemi con la Nazionale? Li abbiamo avvisati quando il medico ce lo ha detto. Glielo abbiamo comunicato. Rispettiamo la decisione della nazionale. Non vogliamo polemiche. Stiamo cercando di far tornare i nostri giocatori in piena forma al ritmo che ci è più comodo. Stiamo facendo quello che dobbiamo fare nel migliore interesse del Barça. Il Barça vuole che i suoi giocatori siano a disposizione del club. Il caso vuole che il periodo di riposo coincida con la sosta per le nazionali. Questo non influisce sulla qualificazione della nazionale, che è praticamente garantita”.

Foto: Instagram Barcellona