Laporta: “Xavi? Parlo con lui da due mesi. Con Koeman situazione insostenibile”

Joan Laporta, presidente del Barcellona, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico blaugrana Sergi Barjuan ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al possibile arrivo di Xavi sulla panchina blaugrana: “Non dirò quali opzioni abbiamo per la panchina, non sarebbe professionale e non voglio mettere niente a rischio. Stiamo lavorando per mettere sotto contratto un allenatore. Xavi sta facendo un percorso molto interessante. In tanti mi hanno parlato bene di lui e io mi sento con Xavi molto spesso. Sono due mesi che parliamo, so cosa pensa della rosa attuale del Barcellona e anche cosa dobbiamo fare“.

Le parole su Koeman e il nuovo allenatore: “Mi piacerebbe ringraziare Ronald Koeman, che lascia il Barcellona con una Copa del Rey in bacheca. Il fatto che non sia restato qui per più tempo è legato ai risultati, la situazione ormai era insostenibile e abbiamo capito che dovevamo agire. Sergi prenderà il timone della prima squadra, apprezziamo molto il suo lavoro e si merita tutta la nostra fiducia“.

Foto: Twitter Barcellona