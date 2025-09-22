Laporta: “Voglio che vinca il Pallone d’Oro un giocatore del Barcellona. Flick è il migliore al mondo”

Il presidente del Barcellona Laporta ha parlato a margine della cerimonia del Pallone d’Oro: “Quello che voglio è che sia un giocatore del Barcellona a vincerlo. Abbiamo tesserati in lizza anche come miglior portiere, miglior giocatrice e come miglior allenatore. Abbiamo Hansi Flick, che è stato così gentile da venire qui con me. È un grande lavoratore, per me è il miglior allenatore del mondo. L’anno scorso c’è stata una sorpresa, quindi siamo qui con molte speranze che i giocatori candidati per il Barcellona possano vincere questo premio”.

Foto: Instagram Barcellona