Laporta: “Villarreal-Barcellona a Miami è una grande opportunità, rafforzeremo il legame con i tifosi internazionali”

08/10/2025 | 23:45:55

Il presidente del Barcellona Jon Laporta si è espresso sulla sfida che vedrà il Villarreal sfidare i catalani: “Non vediamo l’ora di riunirci con tutti i nostri tifosi negli Stati Uniti e ringraziamo LALIGA per l’opportunità di visitare uno dei mercati strategici chiave per il Club. Visitiamo il Paese da molti anni, conosciamo la passione che l’FC Barcelona ispira. Come club globale, con milioni di follower in tutto il mondo, questa opportunità rafforza il nostro impegno nei confronti dei tifosi internazionali, soprattutto in un mercato importante come quello americano. Sarà un grande spettacolo tra due squadre di altissimo livello” le parole ai canali ufficiali del club.

Foto: Instagram Barcellona