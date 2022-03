Laporta, un anno fa l’elezione-bis: “Con Xavi sta tornando l’identità del Barça”

Un anno fa a Barcellona si celebrava la seconda elezione, dopo quella del 2003, di Joan Laporta come presidente del club blaugrana. Per l’occasione, il numero uno ha parlato a Sport evidenziando le difficoltà affrontate per provare a raddrizzare la situazione: “Il momento peggiore è stata la partenza forzata di Messi. La cosa migliore è vedere come Xavi e la sua squadra stanno recuperando la nostra identità. Poi c’è l’unità del consiglio di amministrazione, un gruppo di persone coraggiose il cui obiettivo è riportare la gioia ai tifosi del Barcellona. Siamo vicini“.

Sulle decisioni prese in questi 12 mesi: “Non mi pento di nessuna decisione. Alcune hanno avuto un cattivo sapore, ma non me ne pento. Ho messo l’istituzione al di sopra di tutto. Sopra tutto e tutti“.

Sulle differenze tra il 2003 e oggi: “Ci sono molte differenze: dopo quella prima tappa so bene cosa voglia dire vincere, so cosa sia l’essenza del Barcellona e sono impaziente di tornare a quei livelli. L’esperienza ti rende più esigente“.

Sulle aspettative per il futuro: “Ho detto che avremmo restituito la gioia al Barcellona e siamo sulla buona strada per riuscirci. In questo momento vedo più speranza che gioia. Siamo tutti consapevoli che questa speranza possa diventare una grande gioia ed grazie al lavoro quotidiano: ogni ora, ogni momento, pensiamo a raggiungere questo obiettivo. Vogliamo vincere titoli e dare gioia a tutti“.

Foto: Twitter Barcellona