Laporta tuona: “Il Barcellona non è in finale di Champions per colpa di Marciniak”

07/05/2025 | 19:58:57

Nel suo discorso alla tv del club, il presidente del Barcellona Joan Laporta ha tuonato all’indomani dell’eliminazione dei catalani dalla Champions League per mano dell’Inter. Duro attacco nei confronti dell’arbitro Szymon Marciniak: “Abbiamo lottato per raggiungere la finale di Monaco, ma non è andata così. Fondamentalmente, a causa di decisioni arbitrali che ci sono state sfavorevoli, ma questo deve renderci più forti per avere quella mentalità che ci permetta di vincere la Liga” le parole del numero uno del Barcellona dopo la sconfitta 4-3 a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi. Poi la promessa ai tifosi: “Abbiamo lottato per ottenere la finale, ma non ci siamo riusciti, torneremo per vincere la coppa”.

FOTO: Instagram Barcellona