Laporta: “Titolo meritato, nonostante i tentativi di destabilizzarci”

16/05/2025 | 10:00:20

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato a LaLiga TV, gioendo per il titolo conquistato con il club catalano: “Siamo molto felici. È la conferma di una stagione storica, nonostante le difficoltà che abbiamo avuto. Ringrazio i giocatori, che hanno fatto benissimo, ci hanno trasmesso emozioni bellissime e noi siamo innamorati di questa squadra per quello che trasmette. Si meritano tutto. L’allenatore è stato una delle chiavi del successo, e c’è anche merito di Deco per aver messo insieme questa squadra. Di fronte a tentativi di destabilizzazione che non avevo mai visto prima, la vittoria è stata di tutti”.

Foto: Instagram Barcellona