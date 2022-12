Laporta: “Superlega? Le conclusioni le avremo per Marzo”

Il presidente del Barcellona Juan Laporta ha rilasciato qualche parola sulla questione Superlega, affermando che sapremo le conclusioni solamente in primavera: “Ciò che dirà il Tribunale del Lussemburgo sulla Superlega sarà fondamentale per quanto riguarda il calcio europeo. Vogliamo migliorare la Champions League. Sarà una dinamica simile alla sentenza Bosman per i trasferimenti. In primavera sapremo tutto”.

Foto: Twitter Laporta