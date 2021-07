Laporta sul rinnovo di Messi: “Stiamo facendo progressi nella trattativa”

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, nel corso della presentazione ufficiale di Depay, si è soffermato anche sul rinnovo di contratto di Messi: “Il giocatore ha sempre detto che vuole continuare e stiamo facendo progressi nelle trattative legate al rinnovo di contratto. Rafa Yuste e Mateu Alemany stanno lavorando tanto per far sì che questo sogno si possa realizzare. Vogliamo che continua a giocare con giocatori di grande talento come Memphis”.

FOTO: Twitter Champions League