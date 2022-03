Laporta sul futuro di Xavi: “Potrà restare quanto vuole. Il rinnovo? Pronto a concedergli quanto merita”

Da quando si è seduto sulla panchina del Barcellona, il nuovo tecnico Xavi Hernandez è stato in grado di prendere in mano il club dopo un’avvio di stagione difficile, guidando una rinascita sancita dal clamoroso 0-4 con cui i catalani si sono imposti al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Ragion per cui, fin da subito, sono sorte alcune voci riguardanti il rinnovo del contratto dell’allenatore, in scadenza nel 2024.

Queste le parole del presidente blaugrana Juan Laporta a riguardo, rilasciate in un’intervista al Mundo Deportivo: “Abbiamo un allenatore che ama il Barcellona e conosce molto bene il club. Questi sono problemi che non abbiamo toccato, ma per come la penso io Xavi può restare qui tutto il tempo che vuole. Conosce perfettamente l’ambiente e ama il Barça, sa sempre cosa serve alla squadra. Non è un problema che preoccupa lui e me eccessivamente, sono pronto a riconoscergli quanto merita quando vuole, mi interessa che si senta a suo agio e lui sa che farò tutto il possibile affinché questo accada”.

Foto: Twitter Barcellona