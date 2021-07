Laporta sul futuro di Pjanic: “L’anno scorso ha avuto poco impiego. Valutiamo la sua situzione”

Joan Laporta, presidente del Barcellona, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Depay, ha affrontato anche altri temi legati al mercato del Barça. In particolare sulle uscite di Pjanic e Umtiti: “Rispettiamo tutti i nostri giocatori, quando parliamo con loro, lo facciamo direttamente, si tratta di due giocatori che hanno avuto poco impiego la scorsa stagione, ma che per ora hanno mostrato un grande coinvolgimento. Se considereremo un loro trasferimento, glielo diremo”. Alle parole del presidente hanno fatto eco anche quelle del dg Mateu Alemany: “Entrambi hanno carriere molto importanti, ma lo scorso anno hanno trovato poco spazio. Conosciamo la situazione e stiamo valutando la possibilità di trovargli una sistemazione. Sono i primi interessati a trovare una squadra che gli possa garantire di giocare maggiormente”. Noi vi abbiamo anticipato, nei giorni scorsi, che Massimiliano Allegri per la sua Juve ha sempre in mente Pjanic che come confermato dalla dirigenza del Barcellona è in uscita dal club.

