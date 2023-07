Laporta sul caso Negreira: “Siamo sicuri che il Barça ne uscirà pulito, perché non c’è niente”

Il presidente del Barcellona Joan Laporta, dalle colonne di Mundo Deportivo, è tornato a parlare del caso Negreira: “Non dovrebbero esserci sanzioni. Siamo sicuri che il Barça ne uscirà pulito, perché non c’è niente. L’ho detto a Ceferin e lui ha capito” ha commentato il numero uno dei blaugrana. “Se c’è qualcosa, bisogna andare fino in fondo. Ma sono altre questioni, non corruzione arbitrale” ha aggiunto Laporta.

Foto: Instagram Laporta