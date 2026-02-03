Laporta: “Sotto la mia presidenza Flick resterà al Barcellona fino a quando vorrà”

03/02/2026 | 13:00:13

Laporta ha speso parole importanti per il tecnico del Barcellona Hansi Flick: “Per noi era importante avere qualcuno con la sua esperienza e competenza, ma se è un fenomeno come allenatore, lo è ancora di più come persona. Quel giorno, il giorno del suo ingaggio, abbiamo capito che stavamo facendo qualcosa di importante, perché era un allenatore a tutto tondo, e sapeva come gestire un gruppo. Se dovessi tornare presidente, rimarrà finché non deciderà di andarsene” le parole alla stampa catalana a margine di un evento.

Foto: X Barcellona