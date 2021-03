Laporta: “Sono convinto che Messi voglia restare. Questa è casa sua”

Poche ore dopo la sua elezione a presidente del Barcellona con il 54% dei voti dei soci, come riporta l’Ansa, Joan Laporta è andato alla Ciutat Deportiva per incontrare la squadra maschile, femminile e la maschile B, e i loro tecnici. La formazione guidata da Ronald Koeman è attesa mercoledì prossimo ad un difficile impegno, il ritorno degli ottavi di Champions a Parigi dopo la sconfitta per 4-1 subita in casa.

In una intervista concessa in mattinata a RAC1, Laporta ha affermato che diversi giocatori della squadra, tra i quali Leo Messi, si sono congratulati con lui. E proprio sul futuro dell’argentino, Laporta ha voluto rassicurare i tifosi, spiegando che la questione del suo rinnovo è in cima alla lista degli impegni più importanti e urgenti. “Sono convinto che Messi voglia restare”, ha ribadito Laporta, sottolineando come il fuoriclasse sia andato ieri personalmente a votare insieme con uno dei figli. “Dimostra che siamo più di un club, è stata una delle migliori cose della giornata. Messi ama il Barça e quel che ha fatto ieri è stata una prova in più”.

Foto: Twitter Barcellona