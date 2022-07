Laporta sogna ancora Messi: “La sua storia col Barca non è ancora finita”

Leo Messi e il Barcellona, la storia che i due insieme hanno scritto è indelebile nel cuore di ogni tifoso del Barça e non solo. L’addio doloroso la scorsa stagione per i problemi finanziari del Barcellona ha lasciato una ferita che difficilmente riuscirà a rimarginarsi. Il presidente del Barcellona però tramite le dichiarazioni rilasciate in questi giorni ha aperto a una possibilità del ritorno della pulce in blaugrana. Non in questa stagione, probabilmente un ritorno nel 2023. L’ultima parola però spetterà a Xavi e direttamente all’argentino.

”Penso, spero e vorrei che la storia di Messi al Barça non sia finita. Penso che sia nostra responsabilità che questo capitolo ancora aperto possa avere un finale molto più felice”.

foto: Twitter Barcellona