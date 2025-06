Laporta: “Siamo in procinto di chiudere un acquisto. E stiamo lavorando su un altro colpo”

18/06/2025 | 19:00:03

Il Barcellona è pronta a piazzare dei colpi importanti. Come annunciato direttamente dal Presidente del club blaugrana, Joan Laporta, il Barça sta preparando due acquisti: “Possiamo acquistare giocatori normalmente, siamo in un bilancio 1:1. Siamo in procinto di chiudere un importante acquisto e stiamo lavorando anche Sun altro colpo. Al momento abbiamo una rapporto disteso con la Liga, penso che annunceremmo presto nuovi innesti”, si vede sul video pubblicato su X da Jijantes.

Foto: Instagram Barcellona