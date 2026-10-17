Laporta si scaglia contro il Real: “Vogliono far saltare in aria La Liga, non sono contenti di nulla e attaccano perennemente”

17/10/2026 | 15:34:30

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha risposto alla battaglia in corso fra Real Madrid e Javier Tebas, presidente de La Liga. Le parole a Chiringuito TV: “Siamo fortunati ad avere Javier Tebas come presidente de La Liga, che ha l’esperienza che queste questioni richiedono. Ha anche buoni criteri per contrastare questi attacchi che il Madrid sta facendo in Liga. Sembra che vogliano far saltare tutto in aria, che vogliano far saltare in aria La Liga, che vogliano far saltare in aria il Comitato Tecnico degli Arbitri. Non sono contenti nemmeno della Federazione, non sono contenti di nulla. Per fortuna il presidente de La Liga ne è consapevole ed è già temprato in mille battaglie, in questo senso ha esperienza nel contrastare questi attacchi che non sono degni di un club membro de La Liga, perché hanno una posizione o atteggiamento di attaccare permanentemente tutto ciò che viene fatto”.

Foto: Instagram Barcellona