Laporta scalda Real Madrid-Barcellona: “Vinceremo al Bernabeu, sono convinto”

24/10/2025 | 22:11:40

Il presidente del Barcellona Laporta ha parlato a El Mundo Deportivo a poche ore dalla sfida contro il Real Madrid: “El Clasico è il miglior scontro, dove i giocatori danno tutto. So che la nostra squadra è motivata e pronta. Chiunque scenda in campo, darà il massimo. Sono convinto che ci porteranno gioia e assicureranno la vittoria al Bernabeu, come in passato. E’ successo la scorsa stagione”.

Foto: Instagram Barcellona