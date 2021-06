Laporta: “Sappiamo che Messi vuole restare. Wijnaldum? Ci siamo. Presto nuovi acquisti”

In occasione della conferenza stampa di presentazione di Eric Garcia, Laporta, presidente del Barcellona ha parlato della situazione in casa blaugrana: “I nostri colloqui con gli agenti di Messi stanno andando bene. Speriamo che continuino a progredire. Ancora non è finita, ma sappiamo che Leo Messi vuole restare qui al Barcellona. Wijnaldum? Ci siamo. Stiamo portando giocatori d’alto livello. Sono molto soddisfatto della squadra che abbiamo. Presto ci saranno altri nuovi acquisti, molti giocatori stanno capendo che cosa vuol dire venire al Barcellona, col lavoro ribalteremo questa situazione che si è creata senza le vittorie di trofei”.

Foto: Marca