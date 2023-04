Laporta risponde sul caso Negreira: “I tifosi del Barcellona stanno subendo una campagna diffamatoria”

Il presidente del Barcellona nella conferenza stampa odierna indetta da lui fa luce sul “caso Negreira”, ecco alcune delle sue parole: “I tifosi del Barcellona stanno subendo una gigantesca campagna diffamatoria per accuse diffamatorie che non hanno nulla a che fare con la realtà. In 123 anni il Barcellona è stato modello di fair play, dentro e fori dal campo. Abbiamo contribuito molto al calcio e allo sport. Abbiamo vinto per decenni e continuiamo a vincere grazie all’impegno, alla conoscenza e al talento”. E ancora: “Il Barcellona non ha mai intrapreso alcuna azione con l’intenzione di avere vantaggio in una competizione. Il club non ha mai fatto nulla per influenzare gli arbitri o i risultati. L’accusa non è stata in grado di dimostrare che i pagamenti effettuati a società legate al signor Negreira potessero influenzare nomine arbitrali o risultati sportivi. Non ha potuto farlo perché non era possibile. Questa è un’affermazione categorica. Quando è venuto fuori ho detto subito che si trattava di una campagna orchestrata contro il prestifio del club e che non era casuale. Abbiamo ordinato un’indagine di conformità, tramite un ufficio esterno in modo che il tutto fosse fatto con la massima trasparenza”.

Foto: laporta instagram personale