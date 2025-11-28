Laporta risponde a Florentino Perez: “Hanno sempre favorito il Real, con due gol convalidati saremmo primi”

28/11/2025 | 16:20:52

Il presidente del Barcellona Laporta risponde alle accuse di Florentino Perez, intervenendo ai canali ufficiali del club catalano: “Ora che sono ad Andorra, mi vengono in mente le dichiarazioni rilasciate all’Assemblea del Real Madrid, su cui non ho avuto modo di commentare. Penso che siano fuori luogo; rivelano la parzialità del Real Madrid verso il Barcellona. Sembra che debbano parlare del Barcellona per giustificare qualcosa. Sono costantemente presenti nel procedimento legale del “Caso Negreira”, che stanno tirando per le lunghe come gomme da masticare perché sanno che non c’è nulla di vero, ma è un modo per giustificare qualcosa che non è vero: il Barcellona non ha mai corrotto un arbitro, e gli arbitri in genere non favoriscono il Barcellona. Hanno sempre favorito il Madrid. Proprio l’ultima giornata, hanno segnato due gol che, a mio parere, Bellingham ha chiaramente toccato con la mano, rendendogli più facile segnare, e nell’altro, Vinicius ha rotto il naso a Iñaki. Quei due gol non avrebbero dovuto essere convalidati, e ora il Barcellona sarebbe in testa alla classifica”.

Foto: Instagram Barcellona