Laporta: “Rinnovo Yamal? Andrà bene, riceverà un trattamento speciale”

19/05/2025 | 23:42:20

Intervistato da TV3 , il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato di parecchi parecchi temi di assoluto interesse in casa blaugrana. Il primo in rilievo su tutti l’attesa estenuante per il rinnovo di Lamine Yamal: “Il rinnovo di Yamal? Andrà bene”, ha assicurato il numero uno del Barcellona in merito al prolungamento di contratto oltre l’attuale scadenza nel 2026. “È eccezionale. E si trova bene al Barça. Stiamo lavorando su questo rinnovo. Il contratto deve essere proporzionato all’importanza del giocatore all’interno della squadra, indipendentemente dall’età che ha. In questo caso deve ricevere un trattamento speciale, è ovvio. Un Lamine che è esploso come ha fatto lui, va trattato in modo particolare. È un’eccezione alla regola”.

Foto: Instagram Barcellona