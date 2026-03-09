Laporta replica a Xavi: “Con questi giocatori avrebbe perso, Flick no”

09/03/2026 | 12:30:06

Laporta risponde a Xavi, nel corso del dibattito elettorale in vista delle presidenziali, il presidente ha replicato alle affermazioni dell’ex allenatore del Barcellona sul caso Messi: “Quando leggo le affermazioni di Xavi, penso a Hansi Flick. Sono state prese decisioni molto difficili per il bene del club. Ho fatto ciò che dovevo fare. Con quasi gli stessi giocatori, Xavi avrebbe perso e Flick avrebbe vinto”.

Foto: Instagram Barcellona