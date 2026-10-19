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Laporta: “Real Madrid? Hanno speso cifre altissime senza riscontro perdendo credibilità. Ceferin è il miglior presidente che la UEFA possa avere”

19/10/2026 | 18:25:40

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Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha tirato l’ennesima stoccata al Real Madrid, prossimo rivale in campionato, in un match che si preannuncia bollente sotto tutti i fronti.

Le parole a L’Equipe: “Il Real Madrid ha perso credibilità, sia istituzionalmente che sportivamente. Penso che abbiano preso la strada sbagliata e stiano pagando il prezzo. Non c’è più alcun tipo di relazione. Direi persino che ora siamo in contrasto. Cercano di distogliere l’attenzione parlando del caso Negreira. Nel calcio, la priorità è la squadra e lo spirito di squadra. Se non ce l’hai, il progetto non funziona. Hanno tirato fuori dal portafoglio cifre molto alte per molti giocatori che non stanno dando i risultati attesi. La forza del Barça è avere grandi talenti, giocatori della Masia e giocatori provenienti da altre culture calcistiche, e saper formare una squadra con una sinergia che funzioni. Penso che il Real Madrid abbia perso credibilità e stia cercando di giustificare tutto questo con ogni mezzo, mentendo sul ‘caso Negreira’, perché non ha vinto nulla da due anni. Abbiamo vinto e siamo candidati a vincere tutto”.

Su Al-Khelaifi, presidente del PSG: “Abbiamo un rapporto di amicizia. C’è molto rispetto. Sta gestendo l’ECA in modo sensazionale. Anche il PSG. E gli faccio i complimenti per questo. Oggi il PSG è campione d’Europa”.

Su Ceferin: “Il miglior presidente che la UEFA possa avere”.

Foto: X Barcellona