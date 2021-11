Laporta: “Questo giorno segnerà la storia del Barça. Piena fiducia in Xavi”

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato così a margine della presentazione di Xavi come neo tecnico del Barcellona: “Dico solo che questo giorno segnerà la storia del club. Benvenuti a casa, Xavi e famiglia. È una giornata molto emozionante. Abbiamo piena fiducia in Xavi. Deve guidare la squadra e sarà difficile per lui, c’è una situazione complicata perché è tutto in costruzione. Mi ha convinto perché mi ha detto di poter ottenere molto da questa squadra. Anche Rijkaard ebbe difficoltà all’inizio, mentre Pep ha avuto vita più facile perché la squadra era già fatta. Non è un compito facile, ma con la sua conoscenza e la sua forza di volontà, ci riusciremo. Voglio ringraziare tutta la sua famiglia e gli agenti.

La clausola? Abbiamo trovato un accordo con l’Al-Sadd per la risoluzione del contratto”.

Foto: Twitter Barcellona