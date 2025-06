Laporta (pres. Barcellona): “Ansu Fati al Monaco? Se tutto va bene, si chiude questa settimana”

25/06/2025 | 22:00:08

I giorni di Ansu Fati al Barcellona stanno per finire, così come quelli relegato in panchina. Joan Laporta, presidente del club blaugrana, ha confermato proprio oggi che la cessione dell’attaccante spagnolo al Monaco è praticamente un affare sigillato: “Se tutto va bene, questa settimana potrebbero esserci buone notizie e si potrebbe chiudere la sua uscita”.

Foto: Twitter Barcellona