Laporta: “Per il bene del Barça Bartomeu deve dimettersi subito”

L’ex presidente del Barcellona, come riporta AS, si lamenta su Twitter: “Hanno minato il morale di Messi per salvarsi dal disastro economico e sportivo che hanno creato” e ha aggiunto che “se si fossero dimessi ci sarebbe ancora speranza che Messi rimanga al Barcellona”.

Bartomeu i la seva Junta han de dimitir immediatament. Han anat minant la moral de #Messi per salvar-se ells del desgavell econòmic i esportiu que han creat. Si dimitissin encara hi hauria esperança que Messi es quedés al #Barça — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) August 25, 2020

Foto: MD