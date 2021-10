Laporta: “Pedri? Vale molto di più di quella clausola. Per me una giornata storica da presidente”

Joan Laporta , presidente del Barcellona, ha commentato in conferenza stampa il rinnovo di Pedri fino al 2026 con clausola rescissoria da 1 miliardo.

Queste le sue dichiarazioni: “E’ una giornata storica per me da presidente: stiamo realizzando il sogno di un ragazzo del Barça fin da bambino. Ha ancora 18 anni, ma si è affermato in prima squadra e questo è tipico solo delle grandi persone. Vale molto di più di quella clausola. Vi direi che è il giorno più felice da quando sono diventato presidente. Sono stato molto felice anche quando abbiamo vinto la Copa del Rey. È uno dei giorni più felici e per il quale vale la pena essere presidente del Barça”.

Sul futuro del giovane talento: “Voglio che Pedri si ritiri al Barça, nel club che ama. Deve seguire la scia dei grandi giocatori ed è su quella strada. È toccato da una bacchetta magica e sono sicuro che avrà la carriera da professionista che Xavi, Iniesta o Messi hanno avuto. Xavi o Andrés direbbero che hanno finito la loro carriera professionale al Barça”.

Una curiosità. Nel corso della sua intervista, Laporta in una occasione, parlando di Pedri, ha detto Messi. Un lapsus che chiaramente fa capire come il giovane sia davvero importante, come lo era stato Messi in passato per questi colori.

Foto: Twitter personale