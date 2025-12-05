Laporta: “Non vogliamo buttare soldi al Barcellona. Lavori in corso per giugno”

Il presidente del Barcellona Laporta ha commentato la situazione calciomercato in casa blaugrana, parlando a La Vanguardia: “Deco sta lavorando e monitorando il mercato. Potrebbero esserci delle opportunità, ma Flick sta attualmente pensando ai rinnovi dei giocatori: Gerard Martín, Eric García… Se dovremo rinforzare la squadra, lo faremo. Il Barcellona ha il merito. Ma la nostra forza sta nella squadra, non in un singolo giocatore, e troppi galli in un pollaio non funzionano, e ci sono esempi… abbiamo pensato tutti agli stessi. Ma il Barcellona potrebbe fare qualsiasi mossa voglia. Ma non c’è bisogno di buttare via soldi. E Deco sta lavorando più duramente per giugno che gennaio”.

Foto: Instagram Barcellona

