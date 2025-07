Laporta: “Nico Williams? Le condizioni economiche non erano accettabili per noi. Su Rashford…”

25/07/2025 | 09:53:22

Joan Laporta ha chiarito i motivi per cui Nico Williams non è approdato al Barcellona, escludendo ogni responsabilità diretta da parte dell’Athletic Club. Intervistato da Mundo Deportivo, il presidente blaugrana ha smentito anche qualsiasi favoritismo da parte della Liga nei confronti del club basco: “Non credo che LaLiga abbia favorito l’Athletic, né risulta che abbiano ricevuto informazioni economiche da noi”. Secondo Laporta, l’ostacolo alla trattativa non è stato il giocatore né l’Athletic, ma le condizioni economiche richieste: “Non erano accettabili per noi. Non metto in dubbio che l’Athletic abbia provato a trattenere Nico, ma non è questo il punto: è stata una questione di cifre”. Il presidente ha poi elogiato il lavoro svolto dalla dirigenza sportiva: “Deco e il suo team hanno fatto un lavoro eccellente. Siamo molto soddisfatti di aver portato Rashford al Barça. Agli altri giocatori che hanno mostrato interesse per noi, va comunque il nostro ringraziamento”. Proprio su Rashford, Laporta si è mostrato entusiasta: “È un giocatore di grande qualità, con un’età perfetta per crescere con noi e una motivazione straordinaria. Ho visto con i miei occhi quanto sogni di venire al Barça. È molto sincero: per tutta la vita ha voluto essere un ‘one club man’ del Manchester United, club in cui è cresciuto e per cui ha un legame profondo. Ma quando nella sua carriera si è presentata una situazione inattesa, il Barça è diventata la sua prima scelta”. Il presidente ha aggiunto che Rashford ha dimostrato il suo valore anche in Europa, segnando la differenza in un’Europa League giocata proprio contro il Barcellona due anni fa. “È arrivato forte come una roccia, si è integrato bene con i compagni e la sua massima motivazione è vincere la Champions con il Barça e il Mondiale con l’Inghilterra. Sono molto felice che abbia scelto il nostro club”.

Foto: instagram Nico Williams