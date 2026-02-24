Laporta: “Messi? Vorrei rendergli omaggio ed erigergli una statua. Abbiamo provato a riportarlo al Barca nel 2023”

24/02/2026 | 10:51:16

L’ex presidente del Barcellona, Joan Laporta, candidato alla rielezione, ha visitato il “Cafè d’Idees” di 2Cat per discutere di attualità e parlare del suo libro “How We Saved Barça”, presentato lunedì. Queste le sue parole:

“Messi? Ciò che vorrei è rendergli omaggio ed erigergli una statua, che è ciò che merita. Abbiamo provato a riportarlo nel 2023, ma Messi ha deciso di andare all’Inter Miami, e questo è perfettamente rispettabile; non lo abbiamo criticato per questo. Abbiamo dato molto a Messi, e Messi ha dato molto al Barça, e merita una partita da testimonial. È stato così iconico che merita una statua accanto a Kubala e Cruyff. C’è stato un periodo in cui il rapporto era teso. Sono convinto che volesse rinnovare, ma aveva persone intorno a lui che non erano contrarie a un trasferimento al PSG, dove aveva un’offerta molto allettante. Sono sicuro che volesse restare e ci siamo impegnati, ma le finanze del Barcellona non glielo permettevano. Si può sempre fare di più nella vita, ma quella situazione finanziaria era critica. Flick? Quello che mi piace di lui è che si vede che sta vivendo questo momento molto intensamente, non solo in panchina, sta vivendo la città, la gente. Ha detto che ciò che vuole è che continuiamo a far parte del consiglio di amministrazione che ho avuto il privilegio di presiedere. È comprensibile, perché abbiamo deciso che sarebbe stato lui l’allenatore; abbiamo creato un ambiente adatto a lui per svolgere il suo lavoro. Inoltre, il rapporto è molto sincero e siamo molto chiari l’uno con l’altro”.

Foto: Instagram Barcellona

