Laporta: “Messi ha fatto parte della gloriosa storia del Barça. La finale sarà la partita di Yamal”

19/07/2026 | 17:50:58

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato ai microfoni di Radio MARCA. Queste le sue parole:

“Vincere, vincere. Quello che ci aspettiamo è vincere, dobbiamo credere nella vittoria. La Spagna ha una squadra migliore dell’Argentina in termini di gioco collettivo. Anche gli argentini hanno molto talento, ma penso che useranno un gioco duro per portare la partita all’estremo. Come presidente del Barça, capirete che avere otto giocatori del Barcellona in nazionale mi riempie di orgoglio. Ovviamente non si tratta solo dei giocatori del Barça: ce ne sono anche altri che sanno giocare a due tocchi e lo fanno molto bene. Messi e Lamine? Sono felice perché Leo ha fatto parte della gloriosa storia del Barça, la più gloriosa, e continua a essere decisivo. Se riceve palla al limite dell’area o dentro l’area, è pericoloso e dovremo tenerlo sotto controllo. Per quanto riguarda Lamine, è un genio. Lo conosciamo molto bene al Barça, è il punto di riferimento del nostro attacco. Penso che sarà la partita di Lamine, lo spero e ci credo, perché ha molta personalità, è molto coraggioso ed è un giocatore che ama le sfide. Non è affatto preoccupato: non vede l’ora di giocare”.

Foto: Instagram Barcellona